تركيا: نأمل أن تؤدي اجتماعات ممثلي روسيا وأوكرانيا إلى إحلال السلام

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمل بلاده في أن تؤدي اجتماعات ممثلي روسيا وأوكرانيا في اسطنبول إلى وقف لإطلاق النار وسلام بين البلدين.

وقال: "تدرك تركيا مسؤوليتها وثقتها في روسيا وأوكرانيا اللتين اختارتا اسطنبول لمفاوضات السلام بين وفديهما".

وأعلن في وقت سابق، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: "الرئيس التركي أردوغان ونظيره الروسي بوتين اتفقا خلال محادثات هاتفية على عقد الاجتماع المقبل لفريقي التفاوض الروسي والأوكراني في مدينة إسطنبول التركية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية في وقت سابق الأحد، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن "وفدا روسيا وأوكرانيا قاما بعمل كاف عن بعد، وحان الوقت الآن لـمزامنة الساعات واللقاء وجها لوجه".

المصدر: "تاس"