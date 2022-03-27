مظاهرة مناهضة لمعاداة روسيا ومضايقة الناطقين بالروسية في بروكسل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة مناهضة لمعاداة روسيا ومضايقة مواطنيها في بلجيكا والاتحاد الأوروبي بسبب تحدثهم باللغة الروسية.

وجمع الحدث الذي أقيم يوم الأحد في الحي الأوروبي في بروكسل أمام المفوضية الأوروبية قرابة 50 شخصا.

وبقرار من المنظمين، لم يتم رفع أعلام أو شعارات سياسية خلال الفعالية للتأكيد على طبيعتها الإنسانية وكتب على اللافتة الوحيدة التي تجمع المتظاهرون تحتها "روحي لا تحمل الجنسية".

وحضر الاعتصام مواطنون من روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأوسيتيا الجنوبية، وتحدثوا عن المشاكل التي يواجهونها في في التواصل مع من حولهم بسبب اللغة الروسية، فيما حضر الفعالية مواطنون بلجيكيون للإعراب عن دعمهم.

وتحدث المتظاهرون لمراسلي وسائل الإعلام عن حالات الفصل من العمل، والحاجة إلى تغيير المدرسة ومكان الإقامة بسبب التنمر، والتهديد بالاعتداء، والمعاملة غير العادلة من قبل المسؤولين، ورفض الشرطة قبول شكاوى الناطقين بالروسية.

ووفقا لأليكسي البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب في جامعة لييج، بدأت المشاكل مع معارفه وزملائه الطلاب، موضحا أن من يكتشفون أنه من أصول روسية لا يخفون موقفهم السلبي تجاهه.

في حين واجه الفتى يارومير البالغ من العمر 9 سنوات تنمرا حقيقيا في مدرسته وحسب والدته، اضطر والداه إلى اللجوء إلى طبيب نفسي شخّص إصابته بصدمة نفسية استلزمت إعفاءه من المدرسة لمدة أسبوعين.

المصدر: تاس