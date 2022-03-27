 
مباشر

وارسو: أوكرانيا مهتمة بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها

أخبار العالم

وارسو: أوكرانيا مهتمة بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها
موقع الرئاسة البولندية president.pl
بافل سولوخ، رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sowt

أعلن بافل سولوخ، رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي، أن أوكرانيا أعربت عن اهتمامها بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها.

إقرأ المزيد
رئيس بولندا لا يفهم موقف رئيس الوزراء الهنغاري تجاه أوكرانيا
رئيس بولندا لا يفهم موقف رئيس الوزراء الهنغاري تجاه أوكرانيا

وأوضح المسؤول الأمني أن الحديث يدور عن سيناريو يقتضي وصول الأمور إلى عقد اتفاقية سلام لإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا. وأضاف: "الجانب الأوكراني يعرب عن اهتمامه بأن تكون بولندا ضمن الدول المكلفة بضمان أمن أوكرانيا في حالة توقيع مثل هذه الاتفاقية".

وأشار سولوخ إلى أن "أي صيغة محددة بهذا الشأن لم تتم بلورتها بعد".
وفي وقت سابق قال رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك لقناة "فورمولا" التلفزيونية الجورجية إن أوكرانيا تريد إدراج الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وكندا وتركيا على قائمة الدول المكلفة بضمان أمنها.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا