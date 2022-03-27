وارسو: أوكرانيا مهتمة بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها

أعلن بافل سولوخ، رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي، أن أوكرانيا أعربت عن اهتمامها بأن تصبح بولندا إحدى الدول الضامنة لأمنها.

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وأوضح المسؤول الأمني أن الحديث يدور عن سيناريو يقتضي وصول الأمور إلى عقد اتفاقية سلام لإنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا. وأضاف: "الجانب الأوكراني يعرب عن اهتمامه بأن تكون بولندا ضمن الدول المكلفة بضمان أمن أوكرانيا في حالة توقيع مثل هذه الاتفاقية".

وأشار سولوخ إلى أن "أي صيغة محددة بهذا الشأن لم تتم بلورتها بعد".

وفي وقت سابق قال رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك لقناة "فورمولا" التلفزيونية الجورجية إن أوكرانيا تريد إدراج الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وكندا وتركيا على قائمة الدول المكلفة بضمان أمنها.

المصدر: "تاس"