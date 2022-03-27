مسيرة من مئات السيارات بحملة مؤيدة لروسيا في ألمانيا

شاركت المئات من السيارات في مسيرة مؤيدة لروسيا اتجهت من مدينة كيلن إلى مدينة بون في ألمانيا، واختتمت بوضع أكاليل الزهور عند ضريح الجندي السوفيتي المجهول في بون.

ووفقا للصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم لصق الأعلام الروسية على العديد من السيارات.

وتم ركن السيارات، ثم توجه نحو 500 شخص سيرا على الأقدام حاملين الأعلام الروسية إلى ضريح الجندي السوفيتي ووضعوا أكاليل الزهور عنده.

المصدر: تاس