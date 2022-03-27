CNN تزيّف حقيقة حريق في كندا وتدعي أنه ناجم عن قصف روسي في أوكرانيا ـ فيديو

زيّفت قناة CNN الأمريكية حقيقة حريق مشتعل في مدينة إدمونتون الكندية ونسبته إلى مدينة لفوف الأوكرانية وادّعت أن الحريق ناجم عن قصف روسي، في إطار التضليل الإعلامي الممارس ضد روسيا.

وأطلقت القناة بثا مباشرا من مكان ادعت أنه في مدينة لفوف لتغطية حريق في أحد المناطق نتيجة القصف الروسي.

ولكن من المثير للاهتمام وجود رجال إطفاء يرتدون زيا كتب عليه Edmonton وهي مدينة في كندا.

والمثير للاستغراب وجود سيارة إسعاف في أوكرانيا في التقرير الملفّق كتب عليها Rescue بالإنكليزية لا بالأوكرانية.

المصدر: RT