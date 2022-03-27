بلغاريا: لم نتلق أي طلب من روسيا لتسديد قيمة الغاز المستورد منها بالروبل

أعلن وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيقولوف أن بلاده لم تتلق أي إخطار رسمي من موسكو بتسديد قيمة الغاز الروسي الوارد إلى بلغاريا بالروبل.

وقال نيقولوف في حوار مع قناة "بي تي في": "لم تتلق شركة "بلغارغاز" ولا "بولغارتران غاز" ولا وزارة الطاقة ولا شركة الطاقة البلغارية القابضة أي إخطار بذلك".

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وأضاف أن شركاء بلغاريا يبحثون عن حلول لدفع ثمن الغاز بالروبل، لكن هذا لا يعني أنه سيتم الدفع بالروبل.

وتابع: "من المنطقي تماما أننا نبحث عن خيارات لحل هذه المشكلة، لكن هذا لا يعني أن بلادنا ستدفع بالعملة الروسية مقابل الوقود الأزرق".

وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا قرر الاتحاد الأوروبي عدم قبول المدفوعات بالروبل، قال: "بعد فرض عقوبات معينة واتخاذ قرار جماعي، من الطبيعي أن تمتثل بلغاريا له".

وأضاف أن قضايا إمدادات الغاز المسال قيد البحث مع شركات من مصر وليبيا والولايات المتحدة، لكنه اعترف باستحالة إيجاد البديل في المستقبل المنظور.

المصدر: تاس