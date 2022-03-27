الولايات المتحدة.. سائق يدهس بسيارته مخيما للمشردين في أوريغون مخلفا 4 قتلى

دهس سائق بسيارته مخيما للمشردين في مدينة سالم بولاية أوريغون الأمريكية ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم السائق، حسب شرطة المدينة.

وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن الحادث الساعة 2 صباحا في منطقة فرونت ستريت وشارع ديفيجن ستريت نورث إيست، على مقربة من نهر ويلاميت.

وتوفي شخصان كانا في المخيم في مكان الحادث، ونقل أربعة آخرون إلى مستشفى سالم هيلث مصابين بجروح خطيرة حيث توفي اثنان في المستشفى.

ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل أكثر بخصوص العملية وظروف من بقوا في المستشفى ولم يذكروا سبب الحادث.

#pressrelease: Driver crashes into homeless encampment



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Streets closures in place: Front ST is closed between Union and D STS. Division ST is closed between Union and Commercial.#salemoregonpic.twitter.com/ijUXkTxDEe — Salem Police Department (@SalemPoliceDept) March 27, 2022

المصدر: أ ب