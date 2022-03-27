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وزير الدفاع التركي: محادثاتنا مع الأمريكيين حول مقاتلات F-16 كانت إيجابية وبناءة

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وزير الدفاع التركي: محادثاتنا مع الأمريكيين حول مقاتلات F-16 كانت إيجابية وبناءة
Globallookpress Xinhua
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المحادثات بين وفدي تركيا والولايات المتحدة حول توريد دفعة من مقاتلات F-16 الأمريكية لأنقرة كانت إيجابية وبناءة.

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وقال الوزير لقناة CNN Turk اليوم الأحد: "لقد أجرينا محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي (لويد) أوستن وأرسلوا بعد ذلك وفدين إلى تركيا مرتين والتقى هذان الوفدان مع وفدينا، وجرت المحادثات بينها في أجواء إيجابية وبناءة جدا. وقال أعضاء الوفد الأمريكي إن عملنا هنا ومطالبنا عقلانية ومنطقية وهم يؤيدونها، لكن للعملية بعدا يتعلق بالكونغرس، إذ أعلنوا أنهم سيحولون مهمتهم فيما بعد إلى الكونغرس، ونحن نتابع هذه العملية".

وفي وقت سابق أبلغت واشنطن أنقرة رسميا عن إقصائها من برنامج توريد مقاتلات F-35 من الجيش الخامس لأنقرة بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو. وألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة بينها وبين تركيا بشأن مشروع F-35، لتوقعها مع سائر الدول السبع الأطراف في المشروع ذاته هي بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح سابقا بأن أنقرة تلقت عرضا لشراء مقاتلات F-16 بعد إقصاء بلاده من برنامج توريد F-35.

المصدر: "نوفوستي"

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