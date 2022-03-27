موسكو: استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستحيل

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه من الصعب التعليق على تصريحات أمّية.

وقال أوليانوف معلقا على تصريح مستشارة وزيرة الطاقة الأوكرانية أولينا زركال حول استبعاد روسيا من الوكالة: "من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على التصريحات الأمية لمستشارة الوزير الأوكراني. في البداية، لن يضرها أن تتعرف على الميثاق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تفهم أنه من المستحيل استبعاد روسيا أو أي دولة أخرى من الوكالة. مثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة".

المصدر: تاس