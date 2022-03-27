الأمن الأوكراني يداهم شقة مدير مركز كييف للدراسات السياسية

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا عن مداهمة منزل مدير مركز كييف للدراسات السياسية ميخائيل بوغريبنسكي واستجوابه، حيث تتهمه كييف بالولاء لروسيا.

وقالت فينيديكتوفا في تصريح لصحيفة "أوكرايينسكا برافدا": تم إجراء تحقيقات مع بوغريبنسكي كما تم تفتيش منزله، إلا أنه لم يتم احتجازه".

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وكانت وسائل إعلام أوكرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل بوغريبنسكي بشبهة الخيانة.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال الخير السياسي في تصريح لصحيفة "سترانا" الأوكرانية إن "الشائعات حول اعتقاله كانت استفزازا".

وأضاف: "لم يتم اعتقالي ولم توجه إلى أي اتهامات، إنما فقط تم تفتيش منزلي ولم يتخذ أي إجراءات بحقي".

المصدر: "تاس"