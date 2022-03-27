هيئة الإذاعة البريطانية تحث طالبان على العودة عن حجب قنواتها

حثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" طالبان على التراجع عن قرار حظر بث برامج قنواتها الدولية في أفغانستان.

وقال رئيس خدمة "بي بي سي" باللغات الأجنبية طارق كفالا، في بيان: "تم وقف بث نشرات أخبار هيئة الإذاعة البريطانية باللغات البشتونية والفارسية والأوزبكية في أفغانستان، بعد أن أمرت طالبان القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".

وأضاف: "ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها والسماح للقنوات الشريكة بإعادة بث نشرات أخبار (بي بي سي) بشكل فوري".

ووصف كافالا خطوة طالبان، بأنها "تطور مقلق في وقت تسود الشعب الأفغاني حالة من الغموض والاضطراب".

ولفت إلى أن أكثر من 6 ملايين أفغاني يتابعون نشرات أخبار "بي بي سي" التلفزيونية يوميا، مضيفا "من الأهمية بمكان ألا يتم حرمانهم الوصول إلينا في المستقبل".

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في وقت سابق، أن الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان" حظرت بث برامجها باللغات الدولية في البلاد.

المصدر: "أ ف ب"