اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على ارتفاع أسعار الوقود في تبليسي

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية اعتقال 20 متظاهرا في تبليسي احتجوا على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن العقوبات ضد روسيا، حيث عمت الاحتجاجات مدن مختلفة بجورجيا.

وقالت وزارة الداخلية إن "20 شخصا اعتقلوا على خلفية مخالفة إدارية".

وشنت الشرطة حملة اعتقالات بعد أن حاول المتظاهرون قطع الطرق الرئيسية في العاصمة تبليسي.

وبدأت أسعار الوقود في جورجيا في الارتفاع منذ خريف العام الماضي، إلا أن الأسعار سجلت قفزات حادة في فبراير ومارس الماضيين .

وارتفع سعر البنزين بنسبة 12٪ خلال أسبوع ووصلت كلفة اللتر الواحد إلى أكثر من 1.7 دولار.

ويرجع الخبراء العامل الرئيسي في نمو الأسعار إلى الوضع في السوق الدولية الناجم عن التوتر الحاصل على خلفية العقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي