رئيس وزراء اليابان: بلادنا ستعيد النظر في استراتيجيتها الدفاعية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن نية بلاده إعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي خلال السنة الجارية، مشيرا إلى إمكانية حدوث تغييرات جذرية في قدرات البلاد الدفاعية.

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وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها أمام خريجي أكاديمية الدفاع القومية، اليوم الأحد: "اليابان لن تستبعد حلولا تقتضي تعزيز قدراتها الدفاعية تعزيزا جوهريا، ما دامت الحكومة تضع صوب عينيها مهمة إعادة النظر في استراتيجية الأمن الوطنية - أي التوجيهات طويلة المدى - بحلول نهاية السنة".

وتطرق كيشيدا إلى الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التطورات هناك يمكن أن تقود العالم إلى "أكبر أزمة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن خطوات الدول المختلفة هي التي ستحدد مستقبل المجتمع الدولي.

وتابع: "لا يجوز أن يحدث أي تغيير أحادي قهري للوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخاصة في شرق آسيا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوضع الأمني حول اليابان "يزداد خطورة"، مشيرا إلى تحركات بكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي وتجارب صواريخ تنفذها كوريا الشمالية.

المصدر: "إنترفاكس"