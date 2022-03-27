بعد تحذير ماكرون من تصعيد اللهجة.. وزير خارجيته يدعو لمواصلة التحدث إلى الرئيس الروسي بوتين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر حواري في الدوحة الأحد، إلى مواصلة التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لودريان في اليوم الثاني والأخير من "منتدى الدوحة" إنه "يجب أن نواصل الحديث مع الروس، وأنه يجب أن نستمر في التحدث خصوصا مع الرئيس بوتين".

إقرأ المزيد

وجاءت دعوته بعدما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" غداة تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها نظيره بوتين بأنه "جزّار".

وقال الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مع قناة "فرانس 3": "لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين"، داعيا إلى "وقف الحرب التي بدأتها بدون الدخول في حرب جديدة".

ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع الرئيس بوتين يوم الاثنين أو الثلاثاء لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

ونددت روسيا أكثر من مرة بالأسلوب الذي ينتهجه المتطرفون الأوكرانيون باستخدام السكان دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا.

وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن المتطرفين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 4.5 مليون أوكراني و8626 أجنبيا كرهائن ويستخدموهم كـ"دروع بشرية".

وقال ميزينتسيف: "على الرغم من فتح الممرات الإنسانية يوميا، لا يزال النازيون الجدد الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني كرهائن ويستخدمونهم كـ"دروع بشرية" في كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وأكثر من عشرين بلدة كبيرة أخرى أيضا، بالإضافة إلى 8626 مواطنا من 25 دولة أجنبية انتهى بهم المطاف بإرادة القدر على الأراضي الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس المركز الوطني الروسي أنه في الموانئ البحرية في أوكرانيا وبسبب ارتفاع خطر الألغام الذي تسببت به سلطات كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية، لا تزال أطقم 67 سفينة من 15 دولة أجنبية محتجزة هناك.

جدير بالذكر أن القوات الروسية سلمت دفعة من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية الأساسية ومياه الشرب إلى سكان مدينة ماريوبول التي تشهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات