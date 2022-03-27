سيناتور أمريكي: تسع كلمات تفوّه بها بايدن عن بوتين أجّجت التصعيد مع موسكو

اعتبر السيناتور الأمريكي الجمهوري جيم ريش، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أججت التصعيد بين موسكو وواشنطن وهو ما سعى البيت الأبيض لتفاديه.

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وفي تصريحات لقناة CNN قال ريش وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيداهو: "كانت كلمته جيدة لكن حبذا لو تمسك بالنص المكتوب".

واستطرد: "غالبية الناس الذين لا يعملون مع صيغ كلامية على أساس مستمر لا يدركون أن هذه الكلمات التسع التي تلفظ بها كفيلة بإحداث انفجار من هذا الحجم. لكن عندما تقول وإن كان ذلك مجرد افتراض كما هو حالنا، فإن هدف السياسة يكمن في تغيير النظام، فذلك يقود إلى حدوث مشكلة هائلة. كانت الإدارة الحالية تبذل حتى الآن ما في وسعها من الجهود لتفادي التصعيد، فالدعوة إلى تغيير النظام من الأشياء القليلة التي تقود إلى تصعيد التوتر إلى هذه الدرجة".

المصدر: "تاس"