استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين يصدقون حجج روسيا بشأن عمليتها في أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي العام أجري في فرنسا أن أكثر من نصف مواطني هذا البلد يصدقون حجج روسيا بخصوص عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته منظمة Ifop، ونشرت نتائجه اليوم الأحد قناة CNEWS الفرنسية، إلى أن 52% من المشاركين فيه يصدقون حجة واحدة على الأقل من حجج السلطات الروسية حول أسباب النزاع الحالي.

وأبدى 28% من المستطلعين قناعتهم بأن الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية يؤيدون العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو بسبب رغبتهم في وضع حد للاضطهاد الذي يتعرضون له.

ويعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أن أوكرانيا حاليا تدار من قبل "مجموعة عسكريين استولوا على الحكم وتغذيهم حركات نازية جديدة".

المصدر: CNEWS