إسرائيل تصادق على إقامة تجمعات استيطانية في النقب

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم الأحد على إقامة خمسة تجمعات سكنية جديدة في النقب أربعة منها للمستوطنين.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "إن إقامة هذه التجمعات تندرج في تنظيم وتطوير منطقة تم إهمالها لمدة سنين عديدة".

واندلع خلال الجلسة جدال بين رئيسة حزب ميريتس تمار زاندبرغ وزيرة شؤون البيئة، وبين وزير العدل غدعون ساعار الذي اتهم حزب ميريتس بأنه مناوئ لأي استيطان يهودي. في حين قالت الوزيرة زاندبرغ إن إقامة التجمعات الجديدة ستمس بالبيئة والمدن الكبرى.

بدورها قالت سلطة توطين البدو، إن هذا هو رابع تجمع سكني بدوي تصادق عليه الحكومة في تل عراد شاكرة الوزيرة مئير كوهين على تمرير القرار.

المصدر: مكان