بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

قال جورج فريمان نائب وزير شؤون البزنس والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، إن حكومة بلاده فرضت قيودا على التعاون العلمي مع روسيا.

وأضاف نائب الوزير: "قررت الحكومة تعليق التعاون في مجال البحث والابتكار الذي تموله الدولة، مع الجامعات والشركات الروسية ذات القيمة الاستراتيجية للدولة الروسية".

وذكر نائب الوزير البريطاني، أن "هدف هذه القيود، هو فرض تدابير ستكون ذات تأثير سلبي على الدولة الروسية والمنظمات والأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا بالكرملين، ولكن ذلك لا يعني فرض عقوبات على العلماء والمبتكرين الروس الذين لا تشكل اهتماماتهم العلمية تهديدا".

إقرأ المزيد

وأوضح أنه تم تعليق صرف المنح الحكومية لتنفيذ مشاريع "ذات البعد الروسي"، ولن يتم تمويل مشاريع مشتركة جديدة بمشاركة روسية من خلال المنظمات البحثية الحكومية.

كما تم إنهاء الحوار الحكومي الدولي بين روسيا وبريطانيا في مجال المشاريع العلمية والمبتكرة، بما في ذلك المشاريع المشتركة.

المصدر: تاس