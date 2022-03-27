ابنة مهندس عذبه وقتله دواعش "بيتلز" في سوريا: أود تعليقهم على شجرة

روت البريطانية بيثاني هينز مدى معاناتها عقب إعدام وتعذيب والدها الذي كان متطوعا مع منظمة إغاثة بسوريا عام 2013 على يد داعش، منتظرة بفارغ الصبر يوم محاكمة قاتلي أبيها.

وبحسب صحيفة "الدايلي ميلز"، فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، لم تفكر البريطانية بيثاني هينز في شيء آخر سوى اليوم الذي ستواجه فيه وجها لوجه قاتل والدها ديفيد هينز.

وستكون بيثاني هينز حاضرة في فيرجينيا هذا الأسبوع عندما يستعد قاض فيدرالي أمريكي أخيرا للنظر في القضية المرفوعة ضد الشافعي الشيخ، الذي يحاكم على مقتل الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وكايلا مولر وبيتر كاسيج.

وفي حديثها لصحيفة صنداي تلغراف، قالت ابنة هينز، المهندس السابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وعامل الإغاثة الذي كان يبلغ من العمر 44 عاما والذي تم القبض عليه من قبل داعش في عام 2013 وقطع رأسه في العام التالي، إنها لم تعتقد أبدا أنه سيتم القبض على الشيخ، ناهيك عن محاكمته.

فقد خطف هينز وعذب حتى الموت على يد خلية من أربعة أفراد بريطانيين تنتمي لتنظيم داعش ويطلق عليها اسم "بيتلز الدولة الإسلامية"، حينما كان متطوعا مع منظمة إغاثة في بلدة حدودية سورية عام 2013.

وأوضحت بيثاني أنها تستعد للسفر من منزلها في بيرثشاير إلى فيرجينيا لحضور المحاكمة (لقتلهم مواطنين أمريكيين)، مشيرة إلى أنها تعتبر الوصول إلى هذه المرحلة ومحاسبة الفاعلين بالمعجزة.

كذلك، أكدت أنها حضرت بيانا ستقرأه أمام القاضي، مشيرة إلى أنها تأمل بشدة أن يكشف المتهم الشافعي الشيخ عن موقع جثة والدها، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقالت هينز: "بصراحة، أردت تعليقهم على شجرة، في أي مكان".

وتابعت "أردت أن يختفوا، لأن السجن لن يغير رأيهم. إنهم متطرفون متشددون لن يشعروا أبدا بأي شيء من الندم. لماذا يستحقون أن يكونوا على هذا الكوكب عندما ارتكبوا جرائم لا توصف؟".

وأوضحت أنها ستناشد خلال رسالتها أن يدلي عن المكان ليس من أجلها، ولكن من أجل ابنها.

وأصبحت خلية بيتلز التابعة لداعش سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر الجهادي جون يقطع رأس الرهائن.

وأظهرت مقاطع فيديو لاحقة قطع رأس الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة البريطانيين ديفيد هينز وآلان هينينج. وبدا أن صورة أخرى تظهر آثار قطع رأس عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيج.

المصدر: دايلي ميل