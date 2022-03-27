طرح بديلا.. وزير الدفاع البريطاني: تزويد كييف بدبابات بريطانية لا جدوى منه

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن تزويد أوكرانيا بالدبابات البريطانية "لن يثمر عن نجاح"، وإن التركيز يجب أن يكون على إصلاح وكشف المعدات الروسية.

وتابع الوزير، في حديث مع صحيفة Mail on Sunday: "كلما قمتم بتحسين أنظمة الأسلحة، كلما احتجتم إلى مزيد من التدريب لاستخدامها، ولهذا السبب يجب أن يكون التركيز على مساعدة الأوكرانيين في تجديد أو العثور على المعدات الروسية أو السوفيتية الموجودة بالفعل لديهم. تقديم الدبابات البريطانية لهم لن يفيدهم".

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وذكر الوزير أن منظومات الدفاع الجوي البريطانية Starstreak المحمولة على الكتف جاهزة للنشر في أوكرانيا، وقد تم بالفعل تدريب عدد من عناصر القوات الأوكرانية على استخدامها.

وقال وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده "تفعل عمليا أكثر من أي دولة أخرى" لمساعدة أوكرانيا.

في وقت سابق، قال سيرغي رودسكوي رئيس المديرية العامة للعمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن توريد الأسلحة من قبل الغرب إلى أوكرانيا يعتبر غلطة، فهو يزيد الخسائر البشرية، لكنه لن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي