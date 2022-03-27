زاخاروفا تقدم تسلسلا زمنيا لتورط واشنطن في الأنشطة البيولوجية العسكرية بأوكرانيا

قدمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لمحة للتسلسل الزمني لمراحل انخراط الولايات المتحدة في تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية في أراضي أوكرانيا خلال العقود الماضية.

وأشارت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام" إلى أن هذه لمحة أولية لتاريخ التورط الأمريكي، تستند إلى مصادر مفتوحة ووثائق مسربة عبر الإنترنت، بما فيها عن طريق موقع "ويكيليكس"، وأنها لا تدعى الكمال، إذ أنه لا تزال هناك ثغرات كثيرة لا بد من سدها لمعرفة تفاصيل هذا "المخطط الشيطاني":

1991 - إطلاق برنامج Nunn-Lugar في الولايات المتحدة لدول الاتحاد السوفياتي السابق من أجل السيطرة والقضاء على أسلحة الدمار الشامل السوفيتية، بما فيها البيولوجية، مع تعيين وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية DTRA)) كمنفذ رئيسي للبرنامج.

1993 - توقيع الاتفاقية الأوكرانية الأمريكية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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2005 - التوقيع على بروتوكول إضافي للاتفاق بين وزارة الصحة الأوكرانية وDTRA بشأن منع انتشار التقنيات ومسببات الأمراض والمعرفة التي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة البيولوجية. بداية الانتقال الفعلي للقدرات العسكرية البيولوجية الأوكرانية إلى أيدي المتخصصين الأمريكيين.

2000 - انخراط شركات كبيرة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي في الأنشطة البيولوجية العسكرية في أوكرانيا.

2005-2014 - بدلا من تصفية البنية التحتية البيولوجية العسكرية، قامت شركة Black & Veatch Special Projects المتعاقدة مع DTRA، ببناء وتطوير 8 مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. وإحدى هذه المشآت، المختبر البيولوجي في أوديسا، يتلقى منذ عام 2011 تمويلا لدراسة "مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها في هجمات الإرهاب البيولوجي".

2007 – يقوم الموظف في البنتاغون ناتان وولف بتأسيس شركة Global Viral Forecasting Institute للطب الحيوي (لاحقا غيرت اسمها إلى Global Viral)، وهدفها الرسمي دراسة غير تجارية لأنواع العدوى العابرة للحدود، بما في ذلك في الصين.

2009 - تأسيس شركة Rosemont Seneca Partners الاستثمارية من قبل كريستوفر هاينز ربيب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

2014 - الانقلاب المخالف للدستور في أوكرانيا.

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2014 – انضمام هانتر بايدن إلى مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية Burisma Holdings

2014 - انفصلت من Viral Global شركة Metabiota وهي منظمة تجارية خاصة تهدف إلى دراسة مخاطر الأوبئة. ويتم تعيين نيل كالاهان وجون ديلوش الموظفين في شركة Rosemont Seneca Partners التابعة لهانتر بايدن، إلى عضوية مجلس إدارة Metabiota . وتبدأ Global Viral وMetabiota بتلقي تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية.

2014 - Metabiota يظهر اهتماما بأوكرانيا ويدعو هانتر بايدن "للدفاع عن استقلال أوكرانيا الثقافي والاقتصادي عن روسيا".

2014 - تعيين المواطنة الأمريكية أوليانا-ناديجدا سوبرون، سليلة النازيين الأوكرانيين، في منصب القائم بأعمال وزير الصحة في أوكرانيا. بدء التوسيع النوعي لبرنامج التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة في أوكرانيا.

2014 - شروع Metabiota وBurisma Holdings في التعاون بشأن "مشروع علمي في أوكرانيا" لم يتم الكشف عن الاسم.

2014 - بداية التعاون الشامل بين Metabiota و Global Viral وBlack & Veatch Special Projects في إطار برامج وزارة الدفاع الأمريكية.

2014-2016 - تنفيذ عقود Metabiota ووزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك مشروع بقيمة 300 ألف دولار في أوكرانيا.

2016 - تفشي إنفلونزا الخنازير بين عسكريين أوكرانيين كانوا ضمن حرس المختبر البيولوجي في خاركوف، أودى بحياة 20 شخصا، وتم التكتم على الحادث.

2016 - تعيين إي.ويبر المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي رئيسا لقسم الشراكة العالمية في Metabiota.

2016 - مشاركة هيكل مؤسس EcoHealth Alliance ، التابعة لمؤسس Global Viral ناتان وولف، في دراسة فيروسات كورونا المنقولة عن طريق الخفافيش، في مركز الأبحاث في مختبر في ووهان بالصين.

2016 - تمديد العقد بين DTRA ووزارة الصحة الأوكرانية بالاتفاق مع وزارة الدفاع الأوكرانية.

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2019 - بدء الجائحة العالمية لفيروس كورونا المتحور الخاص بالخفافيش COVID-19 في ووهان.

24 فبراير 2022 - بداية عملية خاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

24-25 فبراير 2022 - التدمير السريع للسلالات في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

8 مارس 2022 - بيان صادر عن نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أقرت فيه صراحة بوجود تعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسببات الأمراض.

المصدر: RT