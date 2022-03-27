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7 قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة مروع في الهند (صور)

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7 قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة مروع في الهند (صور)
AP R S Iyer
سيارة إسعاف - الهند
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون جراء حادث سير مروع وقع في تشيتور بولاية أندرا براديش الهندية.

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وبحسب مدير الشرطة في تيروباتي، الحادث وقع عندما سقطت الحافلة من الجرف بسبب إهمال السائق في باكرابيتا على بعد 25 كيلومترا من تيروباتي.

هذا وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، حيث تمت الإشارة إلى أن السلطت ستعوض عائلاتهم ماديا.

المصدر: "NDTV"

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