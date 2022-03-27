7 قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة مروع في الهند (صور)
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون جراء حادث سير مروع وقع في تشيتور بولاية أندرا براديش الهندية.
وبحسب مدير الشرطة في تيروباتي، الحادث وقع عندما سقطت الحافلة من الجرف بسبب إهمال السائق في باكرابيتا على بعد 25 كيلومترا من تيروباتي.
هذا وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، حيث تمت الإشارة إلى أن السلطت ستعوض عائلاتهم ماديا.
Andhra Pradesh | 7 people killed and 45 injured in a bus accident last night in Chittoor— ANI (@ANI) March 27, 2022
Accident happened as the bus fell off the cliff due to driver's negligence in Bakrapeta, 25 kms away from Tirupati. Aggrieved were shifted to a nearby hospital: SP, Tirupati pic.twitter.com/Vi3DFj36Uy
المصدر: "NDTV"