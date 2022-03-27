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رئيس لوغانسك: استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا قد ينظم في المستقبل القريب

بلينكن: ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام السياسي في روسيا وهذا القرار يعود لشعبها

أخبار العالم

بلينكن: ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام السياسي في روسيا وهذا القرار يعود لشعبها
AP Jacquelyn Martin
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن غياب خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس إنه "لا يجوز" أن يبقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الحكم.

وقال بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارته إلى إسرائيل، في معرض توضيحه لكلام بايدن المذكور: "ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر، ويعود هذا القرار إلى الشعب الروسي".

في الوقت نفسه، أكد الوزير أن الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تقضي بدعم أوكرانيا وتعزيزها وإمدادها بالمعدات العسكرية اللازمة كي تدافع عن نفسها أمام "الغزو الروسي"، بالإضافة إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال: "سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونواصل إمداد الأوكرانيين بالسلاح".

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ترغب في ألا تكون إسرائيل "الباب الخلفي لروسيا" كي تلتف على العقوبات الغربية المفروضة عليها في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

يتبع..

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