حكومة "طالبان" تمنع الرجال والنساء من زيارة المتنزهات في آن واحد

أعلنت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" عن قيود جديدة تمنع الرجال والنساء من حضور المتنزهات الترفيهية في آن واحد.

وأكدت وكالة "آماج نيوز" اليوم الأحد أن القيود الجديدة الصادرة عن "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تقضي بتقسيم ساعات حضور المتنزهات للرجال والنساء.

ووفقا للقواعد، يسمح للنساء بزيارة المتنزهات الترفيهية في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع إلزامهن بارتداء "حجاب شرعي"، بينما تم تخصيص أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت للرجال.

حسب القواعد، يتعين على النساء خلال زيارة الأماكن الشعبية خارج كابل والتي تستخدم كثيرا ما للاستراحة العائلية ارتداء حجاب أيضا والامتناع عن "مخالطة أشخاص غير معروفين لهن".

وطلبت الوزارة من عناصر "طالبان" خلال هذه الزيارة الامتناع عن حيازة أسلحة وعن ارتداء زي عسكري، متعهدة بملاحقة إدارة المتنزهات في حال حدوث أي مخالفات.

المصدر: "آماج نيوز"