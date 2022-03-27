مدير عام شركة فرنسية يرد على مطالبة زيلينسكي بمغادرة روسيا

رد إيف كلود مدير عام شركة Auchan France، على مطالبة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لشركته بمغادرة السوق الروسية، بالقول إنها ستواصل العمل.

وذكر المدير العام في مقابلة صحفية، أن الهدف الوحيد لهذه الشركة يبقى مبدأ المنفعة والفائدة، وكلمات زيلينسكي بأن الشركات الفرنسية ترعى عملية عسكرية خاصة برفضها مغادرة روسيا، غير عادلة.

وأضاف: "من غير المجدي تحريض الناس على بعضهم البعض. أهم شيء بالنسبة لنا هو الحفاظ على موظفينا وضمان تحقيق مهمتنا الرئيسية - الاستمرار في إطعام سكان كلا البلدين (روسيا وأوكرانيا). نحن لم يكن لدينا أي هدف آخر بتاتا. أنا مستعد لقبول ما يقوله الجمهور الذي لا يتفق معنا. من السهل انتقادنا، لكننا موجودون، ونحن منفتحون ونعمل من أجل السكان المدنيين".

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كما أشار كلود إلى التزامات شركته تجاه موظفيها في روسيا، مؤكدا أن مغادرة السوق الروسية "يمكن أن يتم تخيله من وجهة نظر اقتصادية، ولكن ليس من وجهة نظر إنسانية".

وقال: "نحن نخبز الخبز الطازج للأوكرانيين والروس يوميا في متاجرنا، وهو أمر حيوي في الوقت الحالي. تتواجد شركتنا في روسيا منذ 20 عاما، ويعمل فيها حوالي 30000 موظف.

المصدر: نوفوستي