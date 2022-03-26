الدفاع الأذربيجانية تعرب عن أسفها إزاء بيان الدفاع الروسية حول قره باغ

أعربت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن أسفها إزاء بيان وزارة الدفاع الروسية حول الوضع في إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان اليوم السبت إن "وزارة الدفاع تعلن التزامها بالبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020، ولم ينتهك الجانب الأذربيجاني أي نقطة من نقاطه".

وأشار البيان إلى أنه خلال المحادثات الهاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ونظيره الروسي سيرغي شويغو في 25 مارس، تم بحث الوضع في قره باغ. وقال الجانب الأذربيجاني خلال المفاوضات إنه تم توضيح مواقع وحدات القوات المسلحة.

إقرأ المزيد

وأضاف: "وعلى الرغم من ذلك في 26 مارس، حاولت الجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية تنفيذ الاستفزازات ونتيجة للإجراءات الجوابية اضطر الخصم إلى التراجع".

وأعربت الوزارة عن أسفها إزاء حقيقة أن "مطالب انسحاب بقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة غير الشرعية من أراضي الجمهورية"، حسب الفقرة 4 من البيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لم تتحقق بعد، وعليه فإن أرمينيا هي التي تنتهك البيان الثلاثي وليس أذربيجان".

وذكرت الوزارة أنه لا توجد وحدة إدارية إقليمية تسمى "إقليم قره باغ" في الجمهورية.

وتابعت: "وعلى ضوء ذلك، نطلب من وزارة الدفاع الروسية، وفقا للبيان الثلاثي، أن تضمن الانسحاب الكامل لبقايا القوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة غير الشرعية من أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا، وتحديد أسماء المراكز السكنية بشكل صحيح".

المصدر: تاس