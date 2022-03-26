إعادة جثامين 4 عناصر بمشاة البحرية الأمريكية قتلوا في تدريب للناتو بالنرويج إلى بلادهم

أعيدت جثامين 4 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة عسكرية خلال تدريبات لحلف الناتو إلى وطنهم.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية إن طائرة من طراز "أوسبري" تحطمت في 18 مارس في بلدة نرويجية بالقطب الشمالي، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر مشاة البحرية.

وصرح مسؤولون من مشاة البحرية يوم السبت بأن المئات من العسكريين والمدنيين قدموا التحية لمشاة البحرية الذين لقوا حتفهم في بودو بالنرويج في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال مسؤولو مشاة البحرية إن جثامين الجنود نقلت على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للحرس الوطني الجوي إلى قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير.

وكان الجنود القتلى يشاركون في تدريبات للناتو مقررة منذ فترة طويلة باسم "كولد ريسبونس" (الاستجابة الباردة)، والتي قالت السلطات إنها لا علاقة لها بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: أ ب