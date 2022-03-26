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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان
AFP
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزر ريوكيو في اليابان مساء السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 26.73 درجة شمالا وخط طول 126.46 درجة شرقا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

المصدر: وكالات

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