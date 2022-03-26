زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان

تابعوا RT على

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزر ريوكيو في اليابان مساء السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 26.73 درجة شمالا وخط طول 126.46 درجة شرقا.

A 5.40 magnitude earthquake has occurred near Naha, Japan at 2022/03/26 15:38! https://t.co/0DldK92TwY — きまぐれ赤ちゃん＠シュガーエステル。 (@love_naganoshi) March 26, 2022

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

المصدر: وكالات