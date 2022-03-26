موسكو: تصريح الجنرال البولندي سكشيبتشاك عن كالينينغراد رحلة خيالية

قال السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف، إن تصريح الجنرال البولندي فالديمار سكشيبتشاك حول كالينينغراد "رحلة في الخيال"، مشيرا إلى أن "المتقاعدين يحبون لفت الأنظار إليهم".

وقال في تصريح لبرنامج "سولوفيوف لايف": "إن هذا تقليد قديم، فالجنرالات المتقاعدون هنا مغرمون جدا بالدردشة حول مواضيع مختلفة وجذب الانتباه إلى أنفسهم، مما يثبت أنهم ما زالوا صاخبين.. لم يعد الناس يعملون، ولم يعودوا مسؤولين عن أقوالهم، لذلك يشعرون بالحرية الكاملة من الخيال".

وقال القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن "بولندا يجب أن تثير قضية انتماء منطقة كالينينغراد، التي احتلتها روسيا منذ عام 1945".

يذكر أن منطقة كالينينغراد، هي جيب روسي منفصل عن أراضي البلاد، يطل على بحر البلطيق في أقصى غرب روسيا.

وحتى 4 يوليو عام 1946، كانت المدينة تحمل اسم كونيغسبيرغ، وعاصمة لمقاطعة بروسيا الشرقية الألمانية، قبل أن يجري تغيير اسمها إلى كالينينغراد عام 1946 بعد هزيمة ألمانيا النازية على يد الجيش الأحمر، لتصبح أرضا روسية إلى الأبد.

المصدر: "نوفوستي"