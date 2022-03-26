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الجيش الروسي يفتح ممرا بحريا لخروج السفن الأجنبية من موانئ أوكرانيا

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الجيش الروسي يفتح ممرا بحريا لخروج السفن الأجنبية من موانئ أوكرانيا
Globallookpress ALEXEY BYCHKOV
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتحها ممرا إنسانيا بحريا لخروج السفن المدنية الأجنبية من الموانئ الأوكرانية، فيما لا يقدم الجانب الأوكراني أي ضمانات أمنية لسلامة الملاحة التجارية.

وقال ميخائيل ميزينتسيف قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية: "نؤكد مرة أخرى أن من جهة روسيا لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية. وتأكيدا على ذلك، تفتح روسيا يوميا من الساعة 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء ممرا بحريا إنسانيا".

وأضاف أن الجانب الأوكراني حتى الآن لم يؤكد استعداده لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية ويتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل من أجل حل هذه القضية.

المصدر: نوفوستي

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