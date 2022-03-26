أردوغان: نبحث عن إمدادات غذاء بديلة في ظل أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة بلاده تبحث عن خطوط إمداد بديلة لسد حاجات القطاع الغذائي في تركيا، والذي تأثر بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال خلال لقائه المزارعين بولاية طوقات شمالي البلاد: "نواصل العمل لإيجاد خطوط إمداد بديلة للقطاع الغذائي في البلاد، وفي مقدمتها كازاخستان والولايات المتحدة وكندا، بعد تأثرها بالأزمة الأوكرانية".

وأشار إلى "رفع ميزانية الدعم الزراعي من 25.8 مليار ليرة إلى 29 مليارا (نحو 1.95 مليار دولار)"، مشددا على ضرورة "زيادة الإنتاج الزراعي من أجل تغطية الطلب المحتمل في الأسواق الأوروبية".

وبحسب أردوغان، فإن "مشاكل الإمداد التي قد تكون ناجمة عن الوضع في أوكرانيا تؤثر وستستمر في التأثير على تركيا".

من جهته، قال رئيس البنك المركزي التركي شاهاب كافجي أوغلو، إنه "بسبب الأزمة في أوكرانيا، انخفضت الصادرات من تركيا إلى روسيا إلى النصف تقريبا، كما انخفضت الصادرات إلى أوكرانيا كذلك"، نظرا لإغلاق الجيش الروسي موانئ وأجواء البحر الأسود.

المصدر: "تاس" + وكالات