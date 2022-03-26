بيلاروس تعلن التحاق 50 مواطنا بالزمر النازية في أوكرانيا

أعلن الأمن البيلاروسي أن 50 مواطنا يقاتلون في أوكرانيا ضد القوات الروسية في صفوف تنظيم "الكتيبة البيلاروسية" التي تشاطر النازيين الجدد نشاطهم في أوكرانيا، وتعدّ زهاء 200 فرد.

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وقال ميخائيل بيدونكيفيتش نائب جهاز مكافحة الجريمة المنظمة التابع لوزارة الداخلية: "نعلم عن 50 شخصا أعلنوا مشاركتهم في أعمال كتيبة مزعومة. لقد تم تقييم قانوني لنشاط ويلاحقون بتهمة المشاركة في نزاع مسلح على أراضي دولة أجنبية".

وذكر المسؤول في تصريحات أدلى بها لقناة CTV البيلاروسية أنه في حال عودة هؤلاء إلى بيلاروس سوف يمثلون أمام القضاء، مضيفا أن وزارته تتعاون مع أجهزة الأمن الروسية لتحديد هوية أفراد الكتيبة وأماكن تواجدهم.

وأضاف بيدونكيفيتش أن زعماء المعارضة البيلاروسية القاطنين في الخارج يروجون لأنشطة هذه الكتيبة، وهم المسؤولون عن تشكيلها.

كما كشف أن "هناك تنسيقا في أنشطة القوى نفسها" لإلحاق الأضرار بالسكك الحديدية البيلاروسية، وأن الأشخاص الضالعين في التخطيط لهذه الأعمال التخريبية قد تم ضبطهم ومصيرهم "السجن المطول".

المصدر: "تاس"