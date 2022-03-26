قوات دونيتسك تحاصر النازيين بمصنع "آزوف ستال" في ماريوبول

أعلن متحدث قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين إطباق قوات دونيتسك الحصار على جماعة من منتسبي كتيبة "آزوف" النازية في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول الاستراتيجية.

وقال : "في ماريوبول تم طرد مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين من المناطق السكنية وجرى إطباق الحصار عليهم في مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول".

وأشار إلى أنه "قتل 6 جنود من قوات دونيتسك خلال الساعات الماضية".

وأعلن أن 132 بلدة في الجمهورية تم تحريرها في عمليات مشتركة مع الجيش الروسي منذ بدء العملية الروسية.

وأعلنت دونيتسك أن "الجيش الأوكراني أطلق أكثر من 300 قذيفة على مناطق سكنية في الجمهورية".

المصدر: RT