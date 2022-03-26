أعلنت السلطات التركية يوم السبت عن اكتشاف جسم جديد يشبه اللغم في مضيق البوسفور.

وقالت صحيفة يني أكيت التركية إن الجسم تم العثور عليه في نفس المنطقة التي تم العثور فيها على اللغم الأول في وقت سابق من اليوم. ويجري حاليا العمل على تحديد ماهية الجسم.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق من يوم السبت، أن جسما عُثر عليه في مضيق البوسفور، هو لغم قديم.

وبحسب أكار، لا توجد مشاكل لحركة السفن عبر مضيق البوسفور. وأضاف "تم التنسيق اللازم مع خفر السواحل والوكالات الأخرى، لا سيما مع قواتنا البحرية، لضمان سلامة الملاحة"، مؤكدا أن حركة المرور عبر مضيق البوسفور آمنة.

المصدر: وكالات