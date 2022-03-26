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بريطانيا تصادر طائرتي ملياردير روسي

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بريطانيا تصادر طائرتي ملياردير روسي
Gettyimages.ru
بريطانيا تصادر طائرتين مملوكتين لملياردير روسي
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صادرت بريطانيا طائرتين تعودان للملياردير الروسي يوجين شفيدلر في إطار العقوبات ضد روسيا، بعملية سطو جديدة على ممتلكات مواطنين لا يقدّمون ولا يؤخرون في التأثير على موقف روسيا.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس يوم السبت إن الطائرتين من المقرر احتجازهما "إلى أجل غير مسمى"، بعد تحقيق استمر ثلاثة أسابيع.

وقالت صحيفة "تايمز أوف لندن" إن الطائرتين هما "بومباردييه غلوبال 6500" بقيمة 45 مليون دولار و"سيسنا سيتيش لاتيتيود" بـ13 مليون دولار.

كما ذكرت أن شفيدلر عوقب بسبب صلته بالذين دعموا الحرب في أوكرانيا، ولأنه استفاد من دعمه لموسكو.

وجمدت المملكة المتحدة أصول شفيدلر لديها الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن جولة جديدة من العقوبات على الشركات الروسية والأثرياء الروس.

المصدر: أ ب

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