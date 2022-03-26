بريطانيا.. احتجاجات على تسريح جماعي للبحارة

أفادت وسائل الإعلام بتظاهر المئات من البحارة في مدن الموانئ الإنجليزية الرئيسية على خلفية تسريح أكثر من 800 موظف في شركة P&O Ferries للعبّارات نتيجة خسائر ارتفاع أسعار الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن "المظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص في ليفربول ودوفر وكينغستون أبون هال، كما تم تنظيم احتجاجات في دبلن، وميناء روتردام".

وتابعت أن "عمال الرصيف في P&O Ferries رفضوا تحميل سفينة كانت تستعد للمغادرة تضامنا مع البحارة".

وقالت الشركة التي تسيطر عليها شركة "دبي العالمية للخدمات اللوجستية ومقرها دبي" الأسبوع الماضي، إنها "ستعلق جميع العمليات للأيام القليلة المقبلة"، وأخطرت 800 بحار بـ"التسريح الفوري" ونصحت العملاء باستخدام مشغلين آخرين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن "الشركة ستستبدل الطواقم التي يعمل بها بحارة بريطانيون، بعمال أجانب أرخص".

من جهتها، دعت الحكومة البريطانية رئيس الشركة بيتر هبليثويت إلى ترك منصبه، والذي اعترف بأن "الفصل الجماعي للموظفين دون التشاور المسبق مع النقابات العمالية يعد انتهاكا للقانون".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المشغل".

وتشغل "P&O Ferries" طرق العبارات التي تربط بريطانيا بأوروبا عبر القناة الإنجليزية وإيرلندا عبر البحر الأيرلندي، بالإضافة إلى الشحن داخل أوروبا عبر بحر الشمال.

بدورها، أعلنت الشركة أنها "اضطرت إلى اتخاذ إجراءات جذرية بسبب الخسائر المتزايدة".

المصدر: "تاس"