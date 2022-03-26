وزير الخارجية الصيني يزور نيبال لتعزيز العلاقات

التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مسؤولين نيباليين خلال زيارته التي تستمر 3 أيام، بعد أسابيع فقط من موافقة برلمان نيبال على منحة مساعدات بقيمة نصف مليار دولار من واشنطن.

ووصل وانغ إلى نيبال الجمعة وأجرى محادثات السبت مع نظيره النيبالي نارايان خادجا ورئيس الوزراء شير بهادور ديوبا.

ومن المقرر أن يلتقي وانغ العديد من القادة السياسيين قبل مغادرة كاتماندو الأحد.

وتدفع الصين من أجل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق للاستثمار في مشروعات التنمية في نيبال.

ولطالما تمتعت بكين بعلاقات جيدة مع نيبال، وكانت في الماضي واحدة من أكبر الجهات المانحة لها.

ومع ذلك، جاءت مساعدة الصين مؤخرا من خلال القروض الممولة من البنوك الصينية المملوكة للدولة والتي يجب سدادها.

وعلى النقيض، كانت المساعدة الأمريكية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمثابة منحة لمد خطوط لنقل الطاقة وتحسين الطرق في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا.

وأجاز البرلمان النيبالي المنحة وسط احتجاجات عنيفة في الشوارع بقيادة حزبين من الأحزاب الشيوعية التي تشكل جزءا من الحكومة الائتلافية.

ويزعم المعارضون للمنحة أن الشروط الواردة في اتفاقيتها من شأنها أن تسود على قوانين نيبال وتضرب سيادة الدولة، كما يقولون إنها جزء من إستراتيجية واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي لها مكونات عسكرية يمكن أن تجلب الجنود الأمريكيين إلى نيبال.

جدير بالذكر أن وانغ ونظيره النيبالي وقعا اتفاقيات حول دراسة جدوى لمد خطوط قطارات بين البلدين، وتضمنت اتفاقية أخرى دراسة جدوى لشبكة كهرباء تربط الصين ونيبال.

كما أعلنت الصين عن تبرعها بنحو 4 ملايين جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لنيبال.

المصدر: أ ب