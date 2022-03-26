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بايدن: أستبعد أن تكون روسيا قد غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا

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بايدن: أستبعد أن تكون روسيا قد غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا
AP Evan Vucci
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون روسيا قد غيرت استراتيجيتها العسكرية في أوكرانيا.

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ونقل المكتب الإعلامي للبيت الأبيض عن بايدن قوله أثناء لقاء أجراه مع لاجئين أوكرانيين في العاصمة البولندية وارسو، ردا على سؤال حول مدى تغيير روسيا استراتيجيتها: "لست متيقنا من أنهم فعلوا ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس الجمعة إن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا تتطور وفقا لخطتها وأن جل مهام مرحلتها الأولى قد تم تحقيقها تقريبا.

وأوضح سيرغي رودسكوي النائب الأول لرئيس هيئة الأركان الروسية أن فقدان أوكرانيا الجزء الكبير من قدراتها العسكرية يسمح بتركيز الجهود على "تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

المصدر: "تاس"

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