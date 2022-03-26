الجيش الباكستاني: مقتل 6 انفصاليين وجندي جنوب غربي البلاد

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مسلحين من البلوش وجندي من قوات الأمن وإصابة آخرين خلال مداهمة في جنوب غربي البلاد المضطرب.

وقال الجيش في بيان إن المداهمة نفذت في جبال ناغاو بالقرب من منطقة سيبي في إقليم بلوشستان. وأطلق مسلحون النار ما أثار تبادلا لإطلاق النار قتل فيه ستة منهم، كما قتل جندي وأصيب اثنان آخران.

وأشار الجيش إلى أن المسلحين القتلى كانوا متورطين في الهجمات الأخيرة في سيبي والمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أن القوات الباكستانية استولت على أسلحة وذخائر من المخبأ.

وكانت بلوشستان موقعا لتمرد طويل الأمد، حيث شنت مجموعة من الجماعات الانفصالية البلوش هجمات، خاصة على القوات الحكومية والشرطة، بهدف الاستقلال عن إسلام أباد.

المصدر: أ ب