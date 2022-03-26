الخارجية التركية تفسر رفضها توريد صواريخ "S-400" الروسية إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تسليم منظومة صواريخ "إس -400" التي اشترتها تركيا من روسيا إلى أوكرانيا، ليس على جدول أعمال أنقرة.

بدوره، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق صحة التقارير الصحفية التي زعمت أن أنقرة ستزود أوكرانيا بمنظومات "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

وقال: "ملف "إس-400" مغلق بالنسبة لنا. إنها ملكيتنا الخاصة وهي لضمان أمننا".

ورجح أردوغان أن الادعاءات عن إمكانية تصدير أنقرة "إس-400" إلى كييف تستهدف "إلحاق الضرر بتركيا وخلق مشاكل لها".

وأشارت وسائل الإعلام في وقت سابق ألى أن "السلطات الأمريكية عرضت على تركيا نقل إس -400 إلى القوات الأوكرانية".

ووفقا للمصادر، "تبحث واشنطن الآن عن أنظمة دفاع جوي روسية وسوفييتية لنقلها إلى أوكرانيا".

من جهتها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، معلومات من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تفيد بأن "واشنطن كانت تزود كييف بأنظمة دفاع جوي سوفيتية مكتسبة سرا".

المصدر: "سبوتنيك"