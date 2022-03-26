موسكو: سنردّ على كل خطوة عدائية تتخذها واشنطن

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التأكيد على أن موسكو سترد بشكل حتمي وموجع للولايات المتحدة على كل خطوة عدائية تتخذها ضد روسيا.

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وقالت زاخاروفا اليوم السبت: "لقد حان للأمريكيين أن يستوعبوا أن كل خطوة عدائية سيكون الرد عليها حتميا من جانبنا ومؤلما بالنسبة لهم في أي حال من الأحوال".

وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون نفي مسؤوليتهم عن الحالة البائسة التي وصلت إليها العلاقات الروسية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تتهم موسكو بـ"التصعيد" لمجرد أنها لا تبقي الضربات الموجهة ضدها بلا رد.

ووردت سابقا تقارير أفادت بأن الخارجية الروسية سلمت دبلوماسيا أمريكيا مذكرة تضم أسماء زملاء له أعلنتهم موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ردا على خطوة مماثلة من قبل واشنطن.

وفي وقت سابق دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة إلى التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا، معربا عن ثقته بأن إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها ممكنة بشرط قيام واشنطن بتأثير إيجابي على القيادة الأوكرانية.

وحمل الدبلوماسي الروسي واشنطن المسؤولية عن الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: RT