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وسائل إعلام: طائرات استطلاع سويدية حلقت على طول حدود بولندا مع أوكرانيا وبيلاروس

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وسائل إعلام: طائرات استطلاع سويدية حلقت على طول حدود بولندا مع أوكرانيا وبيلاروس
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مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي السويدي - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام أن طائرة استطلاع سويدية حلقت في شرق بولندا على طول الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.

وأشارت قناة "SVT" التلفزيونية نقلا عن القوات المسلحة للمملكة وجهاز المخابرات، إلى أن "الطائرة تابعة للقوات الجوية السويدية وعادة ما يتم توجيهها بواسطة أفراد الاستطلاع التابعين للقوات الجوية الملكية"، فيما لم يصدر تعليق من القوات المسلحة على الحادث.

وقالت المتحدثة باسم القوات الملكية أولا بيلغر: "أستطيع أن أؤكد أن الطائرة موجودة في بولندا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل حالات فردية".

وحسب صحيفة "Expressen"، فقد "أقلعت الطائرة العسكرية من مدينة لينشوبينغ على بعد 173 كيلومتر من العاصمة ستوكهولم.. وقامت بتنفيذ تحليق ذهابا وإيابا على طول الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروس وأوكرانيا".

من جهته قال المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة فيليب سيمون: "كل شيء يتم بالاتفاق مع الدول المعنية".

المصدر: "تاس" + وكالات

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