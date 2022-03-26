هيئة الطيران المدني الصينية تؤكد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" وطاقمها البالغ عددهم 132 شخصا

أكدت هيئة الطيران المدني الصينية مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" وطاقمها البالغ عددهم 132 شخصا والتي تحطمت الاثنين الماضي قرب مدينة وازهو جنوب البلاد.

وقالت نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني هو تشنجيانغ خلال مؤتمر صحفي: "قتل جميع الركاب وعددهم 123 وأفراد الطاقم التسعة للرحلة "إم يو5735" لشركة طيران "شرق الصين" على متن الطائرة في 21 مارس".

وأوضحت: "تم تحديد هوية 120 ضحية من خلال التعرف إلى حمضهم النووي".

وكان قد عثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة.

ودعا الرئيس الصيني الاثنين الماضي إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن" وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.

المصدر: أ ف ب