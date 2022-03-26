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كييف تدعو لمقاطعة شركات فرنسية رفضت الالتحاق بالعقوبات ضد روسيا

أخبار العالم

كييف تدعو لمقاطعة شركات فرنسية رفضت الالتحاق بالعقوبات ضد روسيا
AP Bob Edme
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لمقاطعة دولية للشركات الفرنسية التي رفضت تعليق أنشطتها في روسيا والالتحاق بقطار العقوبات، التي تنعكس على الدول والشركات التي فرضتها.

ووجه كوليبا على حسابه في "تويتر" اليوم السبت انتقادات شديدة اللهجة إلى شركة "أوشون" التجارية الفرنسية على وجه الخصوص، محملا إياها المسؤولية عن "تمويل فظائع روسيا في أوكرانيا" و"تحقيق أرباح دموية".

ودعا "جميع المستهلكين والشركاء في مختلف أنحاء العالم" إلى مقاطعة "أوشون" وشركة "ألكامبو" الإسبانية التابعة لها وشركتي "ليروي ميرلين" المتخصصة في الاتجار بأدوات البناء و"ديكاتلون" التي تتجر بالمنتجات الرياضية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى أن يكون لدى الشركات الفرنسية الحق الكامل في اتخاذ قراراتها مواصلة أنشطتها في روسيا من عدمها، شريطة ألا تخالف أنشطة هذه الشركات العقوبات الغربية المفروض ضد موسكو في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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