باكو ترد على تصريح الخارجية الأمريكية حول قره باغ

ردت وزارة خارجية أذربيجان، على تصريح نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر حول الوضع في قره باغ.

وقالت الوزارة الأذربيجانية، في بيان صدر اليوم السبت، إن "أذربيجان تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة بشأن أراضيها السيادية".

وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم تتخذ أي خطوات فعالة "لوقف العدوان العسكري لأرمينيا على أذربيجان، والذي استمر قرابة 30 عاما".

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وشددت الوزارة على أنه، "لا يوجد في الوقت الحاضر مفهوم قره باغ، بل هناك مناطق اقتصادية في شرق زانجيزور وقره باغ، وهي جزء لا يتجزأ من أذربيجان".

وفي وقت سابق، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن واشنطن "قلقة للغاية" من تحركات القوات الأذربيجانية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "أعمال غير مسؤولة واستفزازية".

المصدر: تاس