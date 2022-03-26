بايدن متحدثا عن أوكرانيا أمام عسكريين أمريكيين: سترون عندما ستكونون هناك

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن تساؤلات بخصوص خطط واشنطن، إذ خاطب عسكريين أمريكيين، متحدثا عن آخر التطورات في أوكرانيا، بالقول: "سترون عندما ستكونون هناك".

وأشاد بايدن أمس الجمعة، في كلمة ألقاها في بولندا أمام عسكريي الفرقة 82 المحمولة جوا (ونشر البيت الأبيض نص تصريحه بالكامل على موقعه الرسمي)، بشجاعة الأوكرانيين، في ظل العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أراضي بلدهم، مضيفا أنه لا يقصد العسكريين وحدهم بل والمدنيين.

فيديو لخطأ بايدن على حدود أوكرانيا.. والبيت الأبيض ينقذهhttps://t.co/9wX5DlJWzOpic.twitter.com/uhonA1IHm0 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) March 26, 2022

وقال مخاطبا العسكريين: "سترون عندما ستكونون هناك، وسبق أن كان بعضكم هناك.. سترون نساء وشبابا يسدون طريقا أمام دبابة وهم يقولون: لن أنسحب، وأتمسك بموقعي".

واستدعى كلام بايدن هذا تساؤلات، خاصة وأن سيد البيت الأبيض سبق أن أعلن مرارا وتكرارا عن عدم نيته إرسال قوات إلى أوكرانيا على خلفية النزاع الحالي، قائلا إن هذه الخطوة كانت ستهدد باندلاع الحرب العالمية الثالثة.

واضطر البيت الأبيض إلى التدخل والتوضيح أن موقف إدارة بايدن بخصوص عدم نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا لا يزال ثابتا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لقناة "فوكس نيوز": "أكد الرئيس بوضوح أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، ولم يطرأ أي تغييرات في هذا الموقف".

المصدر: RT + "فوكس نيوز"