 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام تركية: رصد جسم يشتبه بأنه لغم عند مدخل مضيق البوسفور

ثوران بركان في الفلبين يدفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم

أخبار العالم

ثوران بركان في الفلبين يدفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم
AP Reynante Olitan De Villa
بركان "تآل" في الفلبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sok0

طلبت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، من آلاف الأشخاص إخلاء منازلهم القريبة من بركان "تآل" بعدما ثار مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار.

إقرأ المزيد
بالفيديو..مغامرون سعوديون يوثقون رحلتهم إلى نهاية الأعجوبة البركانية كهف
بالفيديو..مغامرون سعوديون يوثقون رحلتهم إلى نهاية الأعجوبة البركانية كهف "ماكر الشياهين"

وفي بيان له، أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل عن ثوران البركان "تآل" الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب" الساعة 7:22 صباحا (23:22 بتوقيت غرينيتش).

وحذر المعهد من "مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي"، حيث أوصى "بشدة" الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الإنذار من درجتين إلى ثلاث.

هذا وأعقب الثوران الأولي "نشاط فريتوماغماتي متواصل" أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر، إذ أن النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، يحدث عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها، بحسب العالمة لدى المعهد، برينسس كوسالان، مشبهة ذلك بسكب "المياه في مقلاة ساخنة".

وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، أوضحت برينسس كوسالان أن "انبعاثات الدخان والأبخرة هدأت في الساعات التي تلت الانفجار الأول، لكن أجهزة الاستشعار استمرت في رصد زلزال بركانية مشيرة إلى "احتمال" حدوث انفجار بركاني آخر.

هذا وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي، كيلفن جون، أنه تم الطلب من سكان 5 قرى مغادرة منازلهم، إذ يقيم أكثر من 12 ألف شخص في تلك القرى، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وانتشرت الشرطة لمنع الناس من دخول المناطق المعرضة للخطر.

ويعد بركان "تآل" من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلازل، بسبب موقع الفيليبين على "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا