ثوران بركان في الفلبين يدفع الآلاف إلى الفرار من منازلهم

طلبت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، من آلاف الأشخاص إخلاء منازلهم القريبة من بركان "تآل" بعدما ثار مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار.

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وفي بيان له، أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل عن ثوران البركان "تآل" الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب" الساعة 7:22 صباحا (23:22 بتوقيت غرينيتش).

Taal Volcano is now at level 3, keep safe everyone especially to those who are at risk area 🙏



Video taken from agoncillo batangas, not mine. pic.twitter.com/jc50p8aJe7 — manduuu || str8 era 💫 (@blaackpinkuuu) March 26, 2022

وحذر المعهد من "مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي"، حيث أوصى "بشدة" الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الإنذار من درجتين إلى ثلاث.

هذا وأعقب الثوران الأولي "نشاط فريتوماغماتي متواصل" أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر، إذ أن النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، يحدث عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها، بحسب العالمة لدى المعهد، برينسس كوسالان، مشبهة ذلك بسكب "المياه في مقلاة ساخنة".

وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، أوضحت برينسس كوسالان أن "انبعاثات الدخان والأبخرة هدأت في الساعات التي تلت الانفجار الأول، لكن أجهزة الاستشعار استمرت في رصد زلزال بركانية مشيرة إلى "احتمال" حدوث انفجار بركاني آخر.

هذا وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي، كيلفن جون، أنه تم الطلب من سكان 5 قرى مغادرة منازلهم، إذ يقيم أكثر من 12 ألف شخص في تلك القرى، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وانتشرت الشرطة لمنع الناس من دخول المناطق المعرضة للخطر.

ويعد بركان "تآل" من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلازل، بسبب موقع الفيليبين على "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

المصدر: "فرانس برس"