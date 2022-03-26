مدفيديف: الشركات التي غادرت روسيا تطلب عدم تأميمها

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الشركات الأجنبية التي علقت عملها في روسيا، تحاول إقناع الجانب الروسي بعدم تأميمها أو فرض إدارة خارجية عليها.

وذكر مدفيديف، أن هذه الشركات تريد العودة لاحقا، وستفعل ذلك، ولكن السؤال هو متى وبأي خسائر.

وأضاف: "طبعا ستعود هذه الشركات. السؤال، هو متى وبأي خسائر. كما ترون روسيا سوق كبيرة نسبيا، ويقولون أحيانا - سوق ممتازة. لذا، إذا كانت هذه الشركات ترغب بفقدان بعض دخلها المالي، فلتغادر روسيا، يمكننا العيش بدونها أيضا. لكنهم لا يريدون التخلي عن السوق الروسية".

إقرأ المزيد

ونوه مدفيديف، بأن هذه الشركات تبلغ الجانب الروسي بين الحين والآخر، أنها تنتظر حل الوضع، وتأمل في تسوية سلمية للنزاع حول أوكرانيا. وتطلب عدم تأميمها أو فرض إدارة خارجية عليها، لأنها ترغب بالعودة.

المصدر: نوفوستي