زيلينسكي بافتتاح منتدى الدوحة: نطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار للعالم

طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، "المجتمع الدولي بالمزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار للعالم".

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وفي كلمة له خلال منتدى الدوحة بنسخته الـ20، قال فلاديمير زيلينسكي: "نحتاج إلى إصلاحات حقيقية بالمنظمات الدولية لضمان ألا تقوم الدول الكبرى بأعمال عداونية ضد دول أخرى".

كما طالب زيلينسكي الدول المنتجة للطاقة بزيادة إنتاجها لضمان "عدم احتكار روسيا للإنتاج"، على حد قوله، مضيفا: "أدعو إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "علينا مواجهة احتمال أزمة غذائية" بسبب الحرب في بلاده.

وزعم زيلينسنكي أن "روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول، وتمنع دخول المساعدات"، مدعيا أن "موسكو تهدد بلاده بالأسلحة النووية".

تجدر الإشارة إلى أن وزار الدفاع الروسيةأكدت أن قواتها فتحت يوم 24 مارس 10 ممرات إنسانية، وافقت أوكرانيا على 3 منها واقترحت 12 مسارا إضافيا على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول، نصفها باتجاه روسيا والنصف الآخر باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أعدت أكثر من 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية لإرسالها إلى أوكرانيا ومنذ 2 مارس تم إيصال 4933 طنا من المساعدات.

وفي 24 مارس فقط جرت 20 عملية لتوزيع المساعدات في 4 مقاطعات أوكرانية، تم خلالها تسليم 110 أطنان من الأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية للسكان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية العمل على فتح ممر بحري لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية، في حين تم التحذير من خطر الألغام في المياه الأوكرانية، وإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية على السفن بالقرب من موانئ جنوب أوكرانيا.

المصدر: "الشرق" + RT