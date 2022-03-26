إعلام إسرائيلي: بولندا قررت افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية

أفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة بأن بولندا قررت افتتاح قنصلية لها في الصحراء الغربية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقالت المصادر لـ"i24NEWS": "بولندا قررت افتتاح قنصلية لها في مدينة العيون عاصمة الصحراء في المغرب وكبرى حواضرها، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء بعد "تحركات دبلوماسية سابقة وتبادل الزيارات بين المغرب وبولندا"، لتكون بولندا أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن "بولندا مهتمة بفرص الاستثمار في الصحراء"، لافتة إلى أن "عدة وفود مكونة من رجال أعمال بولنديين، قامت بسلسلة من الزيارات الاستطلاعية لمدن الصحراء، خاصة العيون والداخلة"، حيث "تعتبر بولندا أول دولة أوربية ستدشن مسلسل القنصليات الاوربية بالصحراء، ما يعد ضربة موجعة تنضاف لسلسلة الضربات القوية التي تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمغرب"، بحسب "i24NEWS".

هذا وذكرت القناة الإسرائيلية أن مدينتي العيون والداخلة في الصحراء الغربية، تشمل أكثر من 20 تمثيلية أجنبية تنتمي إلى دول عربية وإفريقية متحالفة مع المغرب.

المصدر: "i24NEWS"